Ceppaloni, ‘Porziuncola’ annullata: il rammarico del presidente Iacicco (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’edizione 2020 della “Fiera della Porziuncola” e della “Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino” non andrà in scena. La Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni, dopo aver atteso per mesi un possibile miglioramento della situazione legata all’emergenza sanitaria, ha deciso di annullare definitivamente quella che sarebbe stata la 39^ edizione di uno degli eventi più attesi della provincia sannita. “E’ con rammarico che siamo costretti ad ufficializzare che quest’anno la Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni non organizzerà la “Porziuncola” –ha spiegato il presidente Michele Iacicco-. Negli ultimi giorni, in maniera erronea, qualcuno ha condiviso sui vari social una locandina ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Ceppaloni, annullate la Fiera e la Sagra della Porziuncola #Ceppaloni -

Ultime Notizie dalla rete : Ceppaloni ‘Porziuncola’