Centrodestra ko al Senato. La Lonardo si sospende da Fi: “Subalterni alla Lega” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa guerra interna al Centrodestra in Campania fa perdere un altro pezzo importante a Forza Italia al Senato, con il risultato di rafforzare il governo Pd-M5s. “I continui attacchi di Fulvio Martusciello nei miei confronti”, annuncia la senatrice Sandra Lonardo Mastella, “nonostante la linea fosse concordata, mi inducono ad autosospendermi dal partito. Peraltro è da tempo che in Campania c’è confusione nella strategia e una incredibile subalternità alla logica sovranista della Lega. Se Martusciello anzichè aprire guerre quotidiane con tutti, analizzasse le ragioni del disfacimento di Forza Italia in Campania si renderebbe conto che la mia scelta è obbligata”. L’europarlamentare forzista Martusciello ... Leggi su anteprima24

