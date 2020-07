Cecilia Gasdia: «La mia love story con l’Arena» (Di sabato 18 luglio 2020) Abbiamo trascorso una giornata con Cecilia Gasdia, soprano con 90 ruoli in repertorio (la sua carriera è decollata nel 1980, dopo la vittoria al Concorso Internazionale di voci Maria Callas) e, dal 2018, direttrice artistica e sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, che dal 25 luglio al 29 agosto presenta un Festival (il più antico festival lirico del mondo, creato nel 1913) in versione ridotta ma sempre con grandi artisti, da Anna Netrebko a Lisette Oropesa e Plácido Domingo. Cecilia Gasdia (foto Ennevi). Leggi anche › Anna Netrebko e Yusif Eyvazov: Viviamo d’arte, ma soprattutto d’amore Ore 6: “sveglia incorporata” «Ho praticamente la sveglia ... Leggi su iodonna

StefanoNYC : Cecilia Gasdia, ha messo piede per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona come comparsa, poi come corista e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Gasdia Complimenti dal Governo all'Arena, Cecilia Gasdia: «Nostri i risultati migliori» Il Gazzettino Corruzione al teatro Regio di Torino, adesso ombre si allungano anche sulla Scala di Milano

Sotto il ricatto degli agenti della lirica non ci sarebbe solo il teatro Regio di Torino. Ora le ombre raggiungono anche la Scala di Milano. Prima del cambio di sovrintendente, con l'avvento di Domini ...

Corruzione al teatro Regio, adesso ombre si allungano anche sulla Scala di Milano

Sotto il ricatto degli agenti della lirica non ci sarebbe solo il teatro Regio di Torino. Ora le ombre raggiungono anche la Scala di Milano. Prima del cambio di sovrintendente, con l'avvento di Domini ...

Sotto il ricatto degli agenti della lirica non ci sarebbe solo il teatro Regio di Torino. Ora le ombre raggiungono anche la Scala di Milano. Prima del cambio di sovrintendente, con l'avvento di Domini ...Sotto il ricatto degli agenti della lirica non ci sarebbe solo il teatro Regio di Torino. Ora le ombre raggiungono anche la Scala di Milano. Prima del cambio di sovrintendente, con l'avvento di Domini ...