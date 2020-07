Caviglie grosse: quali scarpe scegliere e quali evitare (Di sabato 18 luglio 2020) Chi ha il problema delle Caviglie grosse può trovare difficoltà a trovare la scarpa giusta. In questi casi è, infatti, necessario indossare una calzatura che possa snellire le gambe. Anche chi ama ogni tipo di scarpa, per trovare la soluzione giusta, deve necessariamente fare delle scelte. Ma non bisogna temere, in quanto sono diversi i modelli che possono fare al caso vostro. Il vostro obbiettivo deve essere quello di nascondere questo punto debole e di ottenere l’effetto contrario. Vediamo ora insieme quali sono le scarpe che bisogna indossare quando si hanno le Caviglie grosse. scarpe PER Caviglie grosse: quali SONO I MODELLI DA ... Leggi su ultimenotizieflash

