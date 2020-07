Caterina Balivo posta la foto di famiglia in auto: il marito al volante con le cuffie scatena la polemica (Di sabato 18 luglio 2020) Caterina Balivo posta una foto della sua partenza per le vacanze e scoppia la polemica. La conduttrice televisiva si è immortalata in macchina con la famiglia, mentre alla guida si trova il marito Guido Brera, però ai fan non è sfuggito un dettaglio e sono subito piovute le critiche. Brera sarebbe al volante con le cuffie mentre nei sedili dietro ci sono la piccola Cora e Guido Maria. La foto è stata condivisa su Instagram dove diversi followers hanno criticato la scelta di Brera di guidare con le cuffie, rimproverandolo. Caterina ha però giustificato il marito dicendo che le ha indossate solo per pochissimi minuti. Una svista che ... Leggi su attualitavip.myblog

