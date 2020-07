Caterina Balivo, location da sogno per il matrimonio della sorella Sarah (Di sabato 18 luglio 2020) È un momento bellissimo per Caterina Balivo: la conduttrice Rai si sta godendo un periodo di meritato riposo dopo una stagione televisiva carica di successi. In questi giorni la stupenda si trova a Favignana dove sta passando delle ore di grande spensieratezza. Tuttavia, la meta delle sue vacanze è tutto fuorché casuale. Infatti a quanto pare sulla bellissima isola siciliana, caratterizzata da scorci da sogno e acque cristalline, si terrà un evento speciale per lei e, in generale, per tutta la sua famiglia: il matrimonio della sorella minore, Sarah. A rivelarlo è la stessa Caterina, con uno scatto che la riprende in barca. Sorridente e distesa, la conduttrice mostra un fisico statuario, esaltato dall’abbronzatura ... Leggi su dilei

