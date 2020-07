Catania, Pulvirenti a ISP: “Se saltava la Sigi, club aveva piano di emergenza per salvare la matricola con aiuti dalla A” (Di sabato 18 luglio 2020) La Sigi e i suoi soci hanno dovuto affrontare una situazione complicata determinata dall’ordinanza cautelare che ha colpito lo Studio dei Commercialisti. Per qualche giorno si è temuto che la Sigi potesse rinunciare ad acquistare il Calcio Catania. L'ex patron Antonino Pulvirenti svela a Itasportpress.it che il club etneo aveva predisposto un piano di emergenza per non fare scomparire la matricola 11700.VIETATA LA DUPLICAZIONE DEL VIDEO Catania, Pulvirenti a ISP: “Se saltava la Sigi, club aveva piano di emergenza per salvare la matricola con ... Leggi su itasportpress

pinos53 : @SicraPress @wordpressdotcom Questa è stata una organizzazione truffaldina, che fine hanno fatto i milioni di euro… - vincenzolarosa_ : @FranzGardella @GenoaCFC @pianetagenoa Preziosi come Pulvirenti. Hanno distrutto Genoa e Catania. E lo hanno fatto scientemente. - TgrSicilia : @Catania appeso a un filo. Il tribunale ha dichiarato il fallimento della #Finaria di #Pulvirenti. La holding detie… - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: Catania Calcio, Finaria di Pulvirenti è stata dichiarata fallita - - blogsicilia : Catania Calcio, Finaria di Pulvirenti è stata dichiarata fallita - -