Castelli: “Ristoratori cambino mestiere”. Bufera sul viceministro M5s (Di sabato 18 luglio 2020) Tra le varie categorie colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria, i ristoratori sono, insieme agli albergatori, una delle più colpite. Diversi fattori, tra cui la paura, tengono ancora moltissime persone lontane dai ristoranti, mentre le nuove norme sul distanziamento sociale hanno ridotto di molto la capienza delle sale interne dei ristornati. Insomma, una situazione alquanto preoccupante, che ha spinto già moltissimi ristoratori ad abbassare definitivamente la serranda dei loro locali. E che, stando alle dichiarazioni del viceministro all’Economia Laura Castelli, potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi. L’esponente del Movimento 5 stelle, però, si è lasciata andare ad alcune considerazioni che non solo le hanno scatenato contro le ire dei rappresentanti di settore, ma hanno dato il via ... Leggi su quifinanza

Corriere : «Mancano clienti? I ristoratori cambino mestiere». Bufera sul viceministro Castelli - FratellidItalia : Dopo aver massacrato il settore con divieti e regole assurde e multato gli esercenti in piazza che chiedevano aiuto… - Corriere : «Mancano clienti? I ristoratori cambino mestiere». Bufera sul viceministro Castelli - IdaPutrino : @Corriere La viceministro #Castelli potrebbe proporre una TaskForce per ricollocazione ristoratori #senzavergogna… - gianni649 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Se la Castelli in Italia può fare politica,i ristoratori Italiani,possono fare gli astronauti. -

Ultime Notizie dalla rete : Castelli “Ristoratori Fase 3: Della Vedova, 'dopo taglio Iva il diluvio' Affaritaliani.it