Castelli: “Aiutiamo ristoratori in crisi a muoversi su nuovi business”. Centrodestra contro la viceministra: “Vuole che cambino lavoro”. M5s: “Fake news clamorosa” (Di sabato 18 luglio 2020) “Bisogna aiutare imprese e imprenditori creativi a muoversi su nuovi business che sono nati”. Per queste dichiarazioni, parte di una riflessione più ampia espressa durante una puntata di Tg2 post, la viceministra M5s Laura Castelli è stata accusata dal Centrodestra di aver invitato “i ristoratori a cambiare mestiere”. Una sintesi che non trova riscontro nelle parole pronunciate dall’esponente del governo, ma che è stata rilanciata in rete nelle ultime ore e, innanzitutto, sulle pagine del quotidiano il Tempo col titolo “attacco ai ristoratori”. Per Forza Italia, Fdi e Lega la viceministra deve “dimettersi”, mentre il M5s parla di “fake news ... Leggi su ilfattoquotidiano

lucasofri : Ministro Castelli dice “aiutiamo i ristoratori a sfruttare le nuove opportunità e le nuove domande”; giornali e sit… - francescomila18 : RT @lucasofri: Ministro Castelli dice “aiutiamo i ristoratori a sfruttare le nuove opportunità e le nuove domande”; giornali e siti titolan… - AndreaP63093781 : RT @lucasofri: Ministro Castelli dice “aiutiamo i ristoratori a sfruttare le nuove opportunità e le nuove domande”; giornali e siti titolan… - SoniaBignozzi : RT @lucasofri: Ministro Castelli dice “aiutiamo i ristoratori a sfruttare le nuove opportunità e le nuove domande”; giornali e siti titolan… - clikservernet : Castelli: “Aiutiamo ristoratori in crisi a muoversi su nuovi business”. Centrodestra contro la viceministra: “Vuole… -

