Castelli: “Aiutiamo i ristoratori a creare dei nuovi business”. Salvini: “Governo più vergognoso della storia” (Di sabato 18 luglio 2020) La viceministra Castelli sui ristoratori: “Se non ce la fanno, cambino mestiere”. Opposizioni all’attacco. ROMA – Polemica per le parole della viceministra Laura Castelli sui ristoratori. Ai microfoni di Tg2 Post l’esponente pentastellata ha invitato gli imprenditori a guardare ad un nuovo business vista la crisi causata dalla pandemia. Dichiarazioni che qualcuno ha semplificato in: “Se i ristoratori non ce la fanno, cambino mestiere“. Le parole della viceministra Castelli Una semplificazione più dura di quanto detto dalla viceministra ai microfoni del Tg2 Post: “Questa crisi – ha ribadito l’esponente grillina citata dal Corriere della Sera – ha spostato ... Leggi su newsmondo

