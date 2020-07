Cassazione: la busta paga prova il rapporto di lavoro (Di sabato 18 luglio 2020) prova rapporto di lavoroValore probatorio documenti prodottirapporto provato se il datore non dimostra divergenza buste paga e libro unicoprova rapporto di lavoroTorna su La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13781/2020 (sotto allegata) ribadisce che le copie delle buste paga firmate, siglate o timbrate dal datore provano il credito che il dipendente ha intenzione di far valere nella procedura fallimentare del datore di lavoro. Il Giudice di primo grado accoglie l'opposizione di una lavoratrice, esclusa dalla stato passivo della S.p.a di cui è stata dipendente, perché ha ritenuto provato il rapporto di ... Leggi su studiocataldi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13781/2020 (sotto allegata) ribadisce che le copie delle buste paga firmate, siglate o timbrate dal datore provano il credito che il dipendente ha intenzione ...