Cane resta incastrato nella ringhiera Città Alta: liberato grazie ai pompieri (Di sabato 18 luglio 2020) Un cagnolino è rimasto incastrato nella ringhiera del giardino di casa in via Sudorno in Città Alta: è stato necessario far intervenire i pompieri per liberarlo. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Cane resta Cane resta incastrato nella ringhiera Città Alta: liberato grazie ai pompieri L'Eco di Bergamo Cane resta incastrato nella ringhiera Città Alta: liberato grazie ai pompieri

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di sabato 18 luglio in Città Alta per liberare un cane dalla ringhiera del giardino di casa in via Sudorno. I vigili del ...

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di sabato 18 luglio in Città Alta per liberare un cane dalla ringhiera del giardino di casa in via Sudorno. I vigili del ...