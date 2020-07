Campania, rimbalza una voce clamorosa nel M5S: pressing su Ciarambino per ritiro (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo Liguria e Puglia, la Campania: cresce la tentazione tra i parlamentari grillini di convincere Valeria Ciarambino al passo indietro. La campagna elettorale della candidata dei Cinque stelle per la presidenza della Regione è iniziata tra incognite e toni bassi: agli eventi sono pochi i parlamentari che partecipano. Perché la maggioranza vorrebbe un’intesa con il Pd. E ora che in Liguria l’accordo giallorosso è fatto sul nome di Ferruccio Sansa e in Puglia la trattativa con Michele Emiliano è ben avviata, perché non provarci anche in Campania? Perché non tentare la strada di un’intesa Pd-Cinque stelle sul nome del governatore uscente Vincenzo De Luca. C’è chi (nel M5S) vuole provarci. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Campania rimbalza Campania, rimbalza una voce clamorosa nel M5S: pressing su Ciarambino per ritiro anteprima24.it Comunicato Ufficiale: Pallacanestro Trapani ingaggia Hugo Erkmaa

Nel 2018/19 Hugo Erkmaa va a giocare a Napoli in Serie B ed in Campania vince il campionato giocando 15 minuti a partita e realizzando 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Nel 2019/20 inizia la stagione in ...

UFFICIALE – Trapani ingaggia il giovane Erkmaa

Nel 2018/19 Hugo Erkmaa va a giocare a Napoli in Serie B ed in Campania vince il campionato giocando 15 minuti a partita e realizzando 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Nel 2019/20 inizia la stagione in ...

Nel 2018/19 Hugo Erkmaa va a giocare a Napoli in Serie B ed in Campania vince il campionato giocando 15 minuti a partita e realizzando 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Nel 2019/20 inizia la stagione in ...Nel 2018/19 Hugo Erkmaa va a giocare a Napoli in Serie B ed in Campania vince il campionato giocando 15 minuti a partita e realizzando 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Nel 2019/20 inizia la stagione in ...