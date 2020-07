Caltys accusa Hashinshin: “Mi ha adescata, avevo solo 15 anni”. Lo streamer prima nega, poi ammette (Di sabato 18 luglio 2020) La community di League of Legends chiede che lo streamer Robert “Hashinshin” Brotz venga bannato definitivamente in seguito ad alcune pesanti accuse rivolte al famoso giocatore esports. La giocatrice professionista Maya “Caltys” Henckel ha infatti rivelato che Hashinshin avrebbe tentato di adescarla quando aveva solo 15 anni. Fino ad oggi, Caltys non ha voluto raccontare questa storia per paura di essere conosciuta principalmente per “essere stata adescata da uno streamer molto popolare”. I was groomed by Hashinshin when I was 15 years old.https://t.co/zXwVHMEEBi — Caltys (@Caltyss) July 17, 2020 Caltys ha pensato fosse davvero arrivato il ... Leggi su esports247

