Caltanissetta. "Fra le sue mani: in ricordo di Paolo Borsellino" rappresentazione alla Caserma Guccione in memoria del magistrato (Di sabato 18 luglio 2020) "Fra le sue mani: in ricordo di Paolo Borsellino". Questo il titolo del racconto scritto e diretto da Roberto Greco, che andrà in scena Lunedì 20 Luglio alle ore 18:30 a Caltanissetta. Teatro della ... Leggi su lagazzettanissena

GazzettaNissena : Caltanissetta. “Fra le sue mani: in ricordo di Paolo Borsellino” rappresentazione alla Caserma Guccione in memoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Caltanissetta Fra Caltanissetta, cortile comando dei carabinieri:in scena, “Fra le sue mani, in ricordo di Paolo Borsellino” il Fatto Nisseno Caltanissetta, cortile comando dei carabinieri: in scena, “Fra le sue mani, in ricordo di Paolo Borsellino”

“Fra le sue mani: in ricordo di Paolo Borsellino”. Questo il titolo del racconto scritto e diretto da Roberto Greco, che andrà in scena Lunedì 20 Luglio alle ore 18:30 a Caltanissetta. Teatro della ra ...

Migranti: sbarcano da nave quarantena 11 guariti dal Covid

Undici dei 30 migranti, risultati positivi al Covid-19 e sistemati nella zona “rossa” della nave-quarantena Moby Zazà, stanno per essere sbarcati. Sono guariti. A confermarlo il doppio tampone rino-fa ...

“Fra le sue mani: in ricordo di Paolo Borsellino”. Questo il titolo del racconto scritto e diretto da Roberto Greco, che andrà in scena Lunedì 20 Luglio alle ore 18:30 a Caltanissetta. Teatro della ra ...Undici dei 30 migranti, risultati positivi al Covid-19 e sistemati nella zona “rossa” della nave-quarantena Moby Zazà, stanno per essere sbarcati. Sono guariti. A confermarlo il doppio tampone rino-fa ...