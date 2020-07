Call of Duty: Black Ops CIA si cela all'interno di The Red Room, che si tratti del prossimo capitolo della saga? (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle scorse settimane, una misteriosa applicazione, chiamata The Red Door, è apparsa sul Microsoft Store e sul PlayStation Network, lasciando basiti numerosi giocatori: di questo particolare gioco, infatti, non sappiamo assolutamente nulla, nonostante sia pubblicato da niente meno che Activision.Il mistero si è infittito quando, esaminando l'ID dell'applicazione, si poteva leggere "COD2020INTALPHA1", visto da molti come COD 2020 INT ALPHA 1, ovvero l'alpha interna del prossimo titolo Call of Duty, ipoteticamente previsto nel corso dell'anno 2020.Naturalmente, in un primo momento si poteva solo speculare e non c'erano prove concrete che collegassero The Red Door a Call of Duty...questo, almeno, fino ad oggi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

