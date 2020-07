Calciomercato Napoli – Osimhen, il nuovo agente prende tempo, il Lille ha fretta e vuole venderlo al Napoli (Di sabato 18 luglio 2020) Ha subito una fase di stallo la trattativa che avrebbe dovuto portare Victor Osimhen, centravanti del Lille, alla corte del Napoli già in questa settimana: questo non è stato possibile a causa di un brusco stop nella trattativa che sembrava avviata alla fase finale. Alla ricerca di nuove offerte Non è una novità che il club francese abbia da diversi giorni trovato un accordo totale con il Napoli, e inizialmente anche con il giocatore, ma in un tentativo di gioco al rialzo, il nuovo agente dell’attaccante alzato le pretese del suo assistito, con tanto di commissioni maggiori: la trattativa è ripartita ma adesso il nuovo agente è in cerca di società più ... Leggi su giornal

