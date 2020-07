Calciomercato Inter: Marotta prova il doppio colpo Tonali+Zaniolo (Di sabato 18 luglio 2020) Calciomercato Inter: secondo quanto riferito da Tuttosport, Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un doppio colpo di mercato Rivoluzione a centrocampo per l’Inter. Almeno secondo quanto riporta Tuttosport. Beppe Marotta starebbe cercando di portare a termine un clamoroso doppio colpo di mercato ossia comprare sia Sandro Tonali che Nicolò Zaniolo. Se la Juventus si muove, l’Inter viene segnalata molto più che vigile nei confronti del suo ex Primavera, ceduto nel 2018 nell’operazione Nainggolan. Decidere di ricomprare a caro prezzo un proprio giovane non è mai una scelta semplice. Zaniolo, però, potrebbe valere una eccezione per diversi motivi. Innanzitutto ... Leggi su calcionews24

