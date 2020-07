Cagliari, Zenga: «Dieci punti sono tanta roba» (Di sabato 18 luglio 2020) Walter Zenga ha commentato la prestazione offerta dal Cagliari contro il Sassuolo: le parole del tecnico rossoblù Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Sassuolo. PRESTAZIONE – «Il Sassuolo è una grandissima squadra, con un assetto solido ed un grande allenatore. Io sono qua solo da un mese, abbiamo fatto 10 punti che sono tanta roba in questo periodo. Loro di solito segnano tanto, hanno messo in difficoltà la Juve. Oggi hanno creato il gol su un angolo dove non siamo stati attenti. Nel primo tempo siamo stati bassi e passivi, nella ripresa l’espulsione ci ha permesso di avere una reazione: siamo stati bravi a ... Leggi su calcionews24

