Cagliari Sassuolo, parla Matri: «È la mia sfida del cuore. Caputo mi assomiglia» (Di sabato 18 luglio 2020) Alessandro Matri ha parlato a La Gazzetta dello Sport per presentare Cagliari-Sassuolo: sfida tra due sue ex squadre Alessandro Matri ha parlato a La Gazzetta dello Sport presentando Cagliari-Sassuolo, una sfida che per l’ex attaccante suscita dolci ricordi. Le sue parole. Cagliari Sassuolo – «A Cagliari sono nato, a Sassuolo sono morto…. Scherzo. Cagliari è stata una tappa fondamentale. Ci ho lasciato il cuore, ho cominciato a giocare con continuità in serie A e da lì sono arrivato alla Juve. Sassuolo è un altro capitolo speciale. Io, Federica ... Leggi su calcionews24

Alle ore 19:30 fischio d'inizio alla Sardegna Arena per la sfida tra Cagliari e Sassuolo. Il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A vedrà protagonisti rossoblù e neroverdi in un match dal ...

