Cagliari-Sassuolo oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Alle ore 19:30 fischio d’inizio alla Sardegna Arena per la sfida tra Cagliari e Sassuolo. Il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A vedrà protagonisti rossoblù e neroverdi in un match dal risultato incerto nonostante i due momenti di forma siano completamente differenti. Il Sassuolo arriva da un ottimo 3-3 contro la Juventus e da un ruolino di marcia che gli ha consentito di ridurre il gap dall’Europa a 6 punti. Per il Cagliari, invece, nessuna vittoria nelle ultime cinque partite. Il match verrà trasmesso in diretta sul canale Sky Sport Serie A, visibile in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto calcio. Leggi su sportface

Alle ore 19:30 fischio d’inizio alla Sardegna Arena per la sfida tra Cagliari e Sassuolo. Il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A vedrà protagonisti rossoblù e neroverdi in un match dal ...

Cagliari Sassuolo, parla Matri: «È la mia sfida del cuore. Caputo mi assomiglia»

Alessandro Matri ha parlato a La Gazzetta dello Sport presentando Cagliari-Sassuolo, una sfida che per l’ex attaccante suscita dolci ricordi. Le sue parole. CAGLIARI SASSUOLO – «A Cagliari sono nato, ...

