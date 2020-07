Bullismo, Falco (Corecom): “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho molto apprezzato l’intervento del presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza, in particolare nella richiesta di nuove tutele contro il dilagare del cyberBullismo. Bene ha fatto a sottolineare tutte le implicazioni dell’uso distorsivo della Rete specie quando le vittime sono minorenni. Il web rischia infatti, se vissuto in assenza della necessaria consapevolezza, di esporre a pericoli sottostimati ragazzi sempre più fragili. Anche perché la rete è lo spazio dove oggi lasciamo più soli i minori”. Queste le parole del presidente del Corecom ... Leggi su anteprima24

giannigosta : Bullismo, Falco (Corecom): “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” - TeleradioNews : Bullismo, Falco (Corecom): “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” - TeleradioNews : Bullismo, Falco (Corecom): “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” - - fattidinapoli : Bullismo: Falco (Corecom), “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” - - Scisciano : Bullismo, Falco (Corecom): “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo”. D’Amelio ai giovani: “De… -

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo Falco Bullismo, Falco: “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” La Rampa BULLISMO - Falco (Corecom): Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo GUARDA LE FOTO

Queste le parole del presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, a margine del primo webinar estivo della ... segnalare al Corecom e alle autorità competenti ogni episodio di bullismo o ...

Falco (Corecom): Anche il Garante della privacy chiede più tutele contro il cyberbullismo. Giovani, denunciate

“Ho molto apprezzato l’intervento del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione bicamerale per l’Infanzia ...

Queste le parole del presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, a margine del primo webinar estivo della ... segnalare al Corecom e alle autorità competenti ogni episodio di bullismo o ...“Ho molto apprezzato l’intervento del presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione bicamerale per l’Infanzia ...