British Airways, la crisi mette a terra gli iconici Boeing 747 (Di sabato 18 luglio 2020) Tra i settori economici più colpiti dalla pandemia di coronavirus, vi è certamente quello del trasporto aereo. Il lockdown e la chiusura delle frontiere ha inflitto enormi perdite economiche alle compagnie aeree, molte delle quali hanno annunciato pesanti tagli. Le compagnie optano per i tagli È questo il caso di United Airlines, che potrebbe licenziare fino a 36.000 lavoratori. La Virgin Australia sarà invece acquistata da una società americana. Boeing ha annunciato 16.000 licenziamenti, mentre, dopo il salvataggio di Stato, Lufthansa potrebbe tagliare fino a 26.000 posti di lavoro su scala mondiale. E ancora, a maggio, il proprietario IAG della British Airways ha visto una perdita pari a 1,68 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno: così, pare che la compagnia dovrà ... Leggi su quifinanza

gibrus : British Airways dismette dopo 50 anni tutti i suoi Boeing 747 Jumbo Jet - HDmotori : British Airways dismette dopo 50 anni tutti i suoi Boeing 747 Jumbo Jet - juliathelast : @EnacGov scusate ma adesso sono utilizzabili le cappelliere? Secondo British Airways (Londra-Venezia, oggi sabato)… - juliathelast : @veneziaairport scusate ma adesso sono utilizzabili le cappelliere? Secondo British Airways (in arrivo da voi ) si.… - gian1384 : Sotheby's mettterà all'asta parte della collezione d'arte di British Airways. La prima vendita dovrebbe ricavare ol… -

Ultime Notizie dalla rete : British Airways

I viaggiatori sono in attesa di capire quando aprirà il lungo raggio, al momento lo strumento è usato per l'Italia, ma anche per Grecia, Spagna, Tunisia e Canarie attesta Assoviaggi - di Stefania Vici ..."E' improbabile che la nostra magnifica regina dei cieli gestirà mai di nuovo servizi commerciali per British Airways a causa della flessione dei viaggi causata dalla pandemia… Leggi ...