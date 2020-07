Brescia-SPAL, Diego Lopez: “Salvezza? Ci sono sempre le speranze. Vi racconto il mio rapporto con Cellino” (Di sabato 18 luglio 2020) Il commento di Diego Lopez.Alla vigilia della sfida contro la SPAL, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e fondamentale per la lotta salvezza, il tecnico del Brescia ha analizzato alcune dinamiche legate alla gara di domani, soffermandosi sull'importanza di ottenere tre punti per continuare a sperare nella permanenza in massima serie. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa:"Bisogna fare punti con la SPAL. Pensiamo a domani, ci dobbiamo concentrare soltanto al match e fare tre punti. Poi vedremo, non pensiamo alla condanna della retrocessione. L'importante è fare bene in questo momento. Cellino? Io con il presidente ho un rapporto che va oltre il calcio, ci conosciamo bene entrambi. Penso che sia un ... Leggi su mediagol

