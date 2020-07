Brescia-Spal, Di Biagio: “L’obiettivo è non arrivare ultimi, ho un rimpianto. Possiamo fare risultato se…” (Di sabato 18 luglio 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Brescia-Spal.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Luigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro gli uomini di Diego Lopez, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti": dal momento della sua squadra, reduce da quattro sconfitte di fila, all'obiettivo della compagine ferrarese che occupa attualmente l'ultimo posto della classifica di Serie A."Non è bello perché non è quello che avremmo voluto in questo momento del torneo. Al di là dello spareggio, dobbiamo trovare dentro di noi qualcosa per dare un minuscolo senso a questo finale di stagione. Ormai l'obiettivo è non arrivare ultimi. Giovani dal primo minuto? No, perché siamo 24 e dovrei ... Leggi su mediagol

