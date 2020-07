Brescia, offerta del Como per Mario Balotelli: l’attaccante non convinto della destinazione (Di sabato 18 luglio 2020) Il rapporto tra Mario Balotelli e il Brescia è ovviamente concluso, dopo la lettera di licenziamento inviata dal presidente Cellino al proprio giocatore. Alessandro Sabattini/Getty ImagesPer questo motivo, il Como è piombato sull’ex Milan presentandogli un’offerta per la prossima stagione di Serie C. Una proposta che economicamente potrebbe anche soddisfare le richieste di Balotelli, ma la categoria non è certamente gradita ad un giocatore abituato a calcare palcoscenici diversi. Al momento però l’unica offerta arrivata a Super Mario è quella del Como, che tuttavia non mette il club lariano in pole per il futuro dell’attaccante del Brescia.L'articolo ... Leggi su sportfair

