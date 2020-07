Brescia, i convocati di Lopez per la Spal: fuori Cistana, Bisoli e Ndoj (Di sabato 18 luglio 2020) Di seguito, la lista dei convocati dal tecnico del Brescia, Diego Lopez, per la sfida alla Spal: Portieri: Joronen, Andrenacci. Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor ,Papetti, Martella, Mangraviti, Semprini. Centrocampisti: Tonali, Spalek, Zmrhal, Bjarnason, Dessena, Viviani. Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Ghezzi, Skrabb. FOTO: Subrayado L'articolo Brescia, i convocati di Lopez per la Spal: fuori Cistana, Bisoli e Ndoj proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha diramato la lista dei 21 giocatori convocati in vista della gara contro la Spal, in programma domani alle 19:30.

