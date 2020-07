Bournemouth-Southampton (domenica, ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 18 luglio 2020) Partita di straordinaria importanza per il Bournemouth. Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato sono rimaste sostanzialmente in tre a lottare per un posto nella prossima Premier League. Bournemouth e Aston Villa a quota 31 e Watford a 34. Le Hornets hanno un vantaggio importante, tre punti su sei a disposizione, con una differenza … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

In quattro per due posti: la lotta salvezza in Premier League entra nella sua fase decisiva. Dopo lo scontro diretto tra West Ham e Watford mancheranno due giornate e molto dipenderà proprio dal risul ...

Premier League, 36a giornata: il Liverpool dice addio al record dei 100 punti

Doppio 1-1 nei match Southampton-Brighton ed Everton-Aston Villa (i Villans ... 180’ e cercare di preservare il loro vantaggio di tre punti sull’accoppiata Bournemouth-Aston Villa.

