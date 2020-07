Bonus professionisti di maggio, l'erogazione tarda ad arrivare: ecco perché (Di sabato 18 luglio 2020) professionisti ancora in attesa del Bonus coronvirus di maggio. Si tratta dei 1.000 euro per i professionisti iscritti alle casse private che in attesa del decreto interministeriale che stabilisca i ... Leggi su gazzettadelsud

zazoomblog : Bonus professionisti di maggio lerogazione tarda ad arrivare: ecco perché - #Bonus #professionisti #maggio - GazzettaDelSud : Bonus professionisti di maggio, l'erogazione tarda ad arrivare: ecco perché - antolapulce : @CatalfoNunzia @MinLavoro Ci parli dei professionisti in gestione separata che hanno aperto p.i dopo aprile 2019 ES… - Antonio05749416 : @LuigiMirandafg Siete così messi male che molti di voi hanno d’atto richiesta del bonus di 600 € perché stanno more… - antolapulce : @MinLavoro @INPS_it @CatalfoNunzia @Palazzo_Chigi I professionisti in gestione separata che hanno aperto p.i dopo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus professionisti

Il Fatto Quotidiano

Professionisti ancora in attesa del bonus coronvirus di maggio. Si tratta dei 1.000 euro per i professionisti iscritti alle casse private che è in attesa del decreto interministeriale che stabilisca i ...richieste di finanziamento per l'accesso alle misure per la liquidità delle imprese; domande per cassa integrazione, indennità una tantum e altri bonus in favore dei ... contributi previdenziali da ...