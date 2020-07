Bonus biciclette, basterà “lo scontrino parlante”: ecco come funziona (Di sabato 18 luglio 2020) Bonus mobilità: “Basterà lo scontrino parlante” Da tempo i consumatori attendono il via libera per il Bonus mobilità, il contributo fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici (e similari) che il governo avrebbe dovuto approvare in seguito al lockdown causato dal Covid-19. Il portale del Ministero dell’Ambiente dovrebbe dare concretezza al Bonus, che dovrebbe coprire fino al 60% delle spese sostenute dal 4 maggio al 31 dicembre (o tramite rimborso per chi ha già fatto acquisti o tramite voucher elettronico per i prossimi acquisti). E, dopo tanto discutere, si è finalmente giunti a un compromesso: si parla di “scontrino parlante”, un documento che specifica la natura dei beni acquistati con ... Leggi su tpi

Raffael48420289 : @GiuseppeConteIT Europa “ Conte ..Cosa avete fatto ?? “ Conte” Abbiamo regalato soldi con bonus monopattini bici… - giusbito79 : @Ilconservator Però abbiamo il bonus per biciclette, vacanze e monopattino elettrici...?? - Lilia_Zannoni : RT @LMassenz: Ho approfittato del bonus biciclette. L'ho ordinata in India perché, con un piccolo supplemento, ti arriva anche il tizio che… - LMassenz : Ho approfittato del bonus biciclette. L'ho ordinata in India perché, con un piccolo supplemento, ti arriva anche il… - laVitaCattolica : Boom della domanda di biciclette, anche 'a pedalata assistita'. Ma i bonus? --- ? Abbonamento scontato post-COVID?… -