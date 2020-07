Bonus bici al traguardo: basterà lo "scontrino parlante". E il governo accelera sulla app (Di sabato 18 luglio 2020) ... incassato l'ok del garante della Privacy, è la volta della vidimazione finale del testo al Mef e alla Conferenza unificata: l'obiettivo dell'Ambiente è arrivare in Gazzetta Ufficiale al massimo in ... Leggi su repubblica

LaStampa : 'Caro Giannini, ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino' ... ?? Le vostre le… - FEMsrl : Bonus bici al traguardo: basterà lo 'scontrino parlante'. E il governo accelera sulla app - fseviareggio : RT @LaStampa: 'Caro Giannini, ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino' ... ?? Le vostre lettere al D… - MassimGiannini : RT @LaStampa: 'Caro Giannini, ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino' ... ?? Le vostre lettere al D… - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Bonus bici al traguardo: basterà lo 'scontrino parlante'. E il governo accelera sulla app [di RAFFAELE RICCIARDI] [aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bici

ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino: uso moltissimo questo mezzo e poiché la mia bicicletta ha compiuto il mezzo secolo, credo che abbia maturato il diritto ...Monopattini, hoverboard e biciclette, normali, elettriche e pieghevoli. In Italia è boom per la micromobilità sostenibile, un po' per il Covid-19, un po' per i bonus del Governo, che solo sui monopatt ...