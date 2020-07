Bonus 1000 euro Maggio professionisti: decreto in arrivo? (Di sabato 18 luglio 2020) Bonus Maggio professionisti, che fine ha fatto il decreto, é in arrivo? Questa é la domanda che ormai tantissimi professionisti si stanno e ci stanno facendo sul sito, in effetti, sono gli unici che ancora nulla sanno nemmeno circa i requisiti necessari per poter accedere al Bonus Maggio 1000 euro ormai in liquidazione, invece, per gli stagionali, i co.co.co e gli iscritti alla gestione separata Inps. Tutto tace dopo il precedente decreto interministeriale datato 29 Maggio che aveva permesso loro di ottenere, sempre in ritardo, il Bonus di aprile dei 600 euro. Il Bonus Maggio, giacché siamo a ... Leggi su pensionipertutti

