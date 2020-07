Bollettino Covid-19 18 luglio: aumentano i positivi, sono 249 (Di sabato 18 luglio 2020) Bollettino Covid-19 18 luglio: aumentano i nuovi positivi rispetto a ieri, sono ora 249. Le vittime sono 14, mentre i nuovi guariti 343 Non sono certo positive le notizie che arrivano dal Bollettino Covid-19 del 18 luglio. I casi, infatti, continuano ad aumentare; i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 249 (233 ieri), mentre i morti sono 14 per un totale di 35.042 dall’inizio della pandemia. aumentano però anche i guariti, ben 323, numero in crescendo rispetto ai dati di ieri così come sono 88 i positivi in meno nel computo totale. Insomma, ancora n bolettino in agrodolce in ... Leggi su bloglive

