Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 249 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 249 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 244.216. Sono 14 le persone decedute nella giornata odierna e 323 quelle guarite. Dall’inizio dell’epidemia sono stati superati i 6 milioni di tamponi. Giuseppe Remuzzi: “La carica virale è diventata bassa” Giuseppe Remuzzi, direttore della Fondazione Negri di Milano, parla senza mezzi termini del Coronavirus ai microfoni del Corriere della Sera: “Bisogna ... Leggi su zon

