Boccia: «Il Covid non è mai scomparso. L’Italia ora è uno dei paesi più sicuri» (Di sabato 18 luglio 2020) Il Corriere della Sera intervista il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Si dice preoccupato e invita a tenere alta la guardia per il Covid. «Il Covid c’è, non è mai scomparso. Nonostante i tentativi di alcuni di fare gli ottimisti a prescindere, il dato oggettivo è che il mondo ha vissuto la peggiore settimana dall’esplosione del Covid. E questo deve dare valore ai sacrifici che abbiamo fatto fino a oggi e che non vanno sprecati. L’Italia in questo momento è uno dei paesi più sicuri». Non sarà necessario un nuovo lockdown, assicura. «No, perché oggi le nostre reti sanitarie sono assolutamente in grado di reggere. Come terapie intensive e sub intensive e come ... Leggi su ilnapolista

