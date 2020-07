Boca Juniors, morto Silvio Marzolini. Maradona: “Grande calciatore e allenatore” (Di sabato 18 luglio 2020) Il Boca Juniors dice addio a Silvio Marzolini, morto all’età di 79 anni. È stato considerato come il terzino sinistro più forte della storia del club di Buenos Aires. Prima da giocatore dal 1960 al 1972 e poi da allenatore. Ha potuto vantare oltre 400 presenze con la maglia del Boca che gli ha reso omaggio costruendo una statua nella hall centrale dello stadio della Bombonera. Inoltre, è stato il tecnico con cui Diego Armando Maradona ha vinto il suo primo titolo e proprio El Pibe de Oro lo ha ricordato così: “Nel 1981 con la guida di Marzolini molti ragazzini del Boca vinsero il loro unico titolo. Quel gruppo con tanti ‘nene’ lo hai gestito in modo ... Leggi su sportface

