Bimba creduta morta durante il parto inizia a piangere durante la sepoltura. Ma i genitori gioiscono per poco (Di sabato 18 luglio 2020) Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, la mamma dà alla luce una bambina dichiarata subito morta. Nessun pianto, nessun segno di vita. Ma la piccola si è risvegliata durante la sepoltura. La storia la racconta il Times Of India: un’infermiera dell’ospedale ha dichiarato morta la bambina e il corpo è stato successivamente consegnato ai parenti per la sepoltura. Siamo a Gogunda, India. durante la sepoltura, l’incredibile accadimento: il pianto della bambina. I genitori hanno subito chiamato l’ambulanza ma i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La Bimba, debolissima, non ce l’ha fatta ad attendere l’arrivo del personale medico. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

