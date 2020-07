Berlusconi, la nuova fidanzata ha 30 anni: ecco chi è (Foto) (Di sabato 18 luglio 2020) Tutte le Foto a fine articolo! Uno scoop di Diva e Donna ha svelato la frequentazione tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina: sarebbe dunque lei ad aver preso il posto di Francesca Pascale nella vita dell'ex presidente del consiglio. Le Foto pubblicate dal settimanale hanno persino costretto lo staff di Berlusconi a correre e ai ripari ufficializzando con una nota la rottura con la Pascale che non era mai stata annunciata pubblicamente. ecco chi è Marta Fascina, deputata di Forza Italia che risulterebbe essere la nuova fidanzata di Berlusconi. Marta Fascina, chi è la nuova fidanzata di Berlusconi Il suo nome completo è Marta Antonia Fascina (si pronuncia ... Leggi su howtodofor

VauroSenesi : Il di nuovo che avanza... La mia nuova vignetta oggi in edicola @fattoquotidiano #11luglio #Prodi #Berlusconi - FQMagazineit : Silvio Berlusconi a Villa Certosa con la nuova fidanzata Marta Fascina (e le figlie) - clikservernet : Silvio Berlusconi a Villa Certosa con la nuova fidanzata Marta Fascina (e le figlie) - Noovyis : (Silvio Berlusconi a Villa Certosa con la nuova fidanzata Marta Fascina (e le figlie)) Playhitmusic - - RENATIN60928464 : @matteosalvinimi SOLO VOI POLENTONI LEGHISTI SIETE CAPACI,INFATTI SI VEDE I MORTI IN LOMBARDIA E I CONDANNATI,PREGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi nuova

La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni. Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono trascorreranno insieme le vacanze in Sardegna. Quest’anno al suo fianco non ci sarà Francesca Pascale, bensì la ...Nuova estate d’amore per Silvio Berlusconi. Il cavaliere è stato paparazzato insieme alla nuova fiamma dopo l’addio ufficiale a Francesca Pascale, annunciato tempo fa dai magazine di gossip ma che ...