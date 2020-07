Beppe Sala, delirio in difesa dei centri sociali: «Sono bravi ragazzi criminalizzati dalla destra» (Di sabato 18 luglio 2020) Beppe Sala getta la maschera. Difende a spada tratta i centri sociali e dice il «male assoluto è altro». Interviene a Radio Popolare per affrontare la questione degli antagonisti. In particolare di Torchiera e Lambretta. Il primo centro sociale, infatti, occupa uno spazio pubblico messo a bando dal Comune. Il secondo, invece, uno spazio privato per cui c’è una procedura di sgombero. Beppe Sala: «Non mi faccio condizionare dalla destra» «Non si può fare di tutta l’erba un fascio», dice Sala. Lui, aggiunge, non si farà condizionare dalla destra che criminalizza gli antagonisti. Nega l’evidenza, il sindaco di Milano, e cerca ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : Beppe Sala: 'Stesso stipendio a Milano e a Reggio Calabria? Sbagliato, costo della vita è diverso' - fanpage : Le parole di Beppe Sala sugli stipendi a nord e sud. - SkyTG24 : 'Io capisco che c'è una necessità di #smartworking, però, non consideriamola normalità perché se dovessimo consider… - federfoca : RT @tudifrudi: Era da tantissimo che ce l'avevo in canna e credetemi, mi sono decisamente trattenuta. Beppe Sala in 'Puoi togliere il ragaz… - SecolodItalia1 : Beppe Sala, delirio in difesa dei centri sociali: «Sono bravi ragazzi criminalizzati dalla destra»… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Sala Beppe Sala non è impazzito, sta solo dicendo quello che ha sempre pensato The Vision Sala al fianco dei centri sociali: "Non sono il male assoluto"

Dopo aver difeso a spada tratta il Leoncavallo nella campagna elettorale del 2016 che lo vide giocarsi la corsa a Palazzo Marino con Stefano Parisi, adesso Beppe Sala si schiera al fianco di altri due ...

Coronavirus Lombardia, stop a isolamento delle residenze per disabili

Beppe Sala o no penso che il prossimo ciclo di Milano debba essere quello in cui ambiente e un diverso modello di sostenibilità la facciano da padrone. Anche se non credo nella decrescita felice".

Dopo aver difeso a spada tratta il Leoncavallo nella campagna elettorale del 2016 che lo vide giocarsi la corsa a Palazzo Marino con Stefano Parisi, adesso Beppe Sala si schiera al fianco di altri due ...Beppe Sala o no penso che il prossimo ciclo di Milano debba essere quello in cui ambiente e un diverso modello di sostenibilità la facciano da padrone. Anche se non credo nella decrescita felice".