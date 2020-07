Bengalese a lavoro con Covid: scatta allarme focolaio a Roma (Di sabato 18 luglio 2020) Federico Garau Lo straniero ha continuato a presentarsi a lavoro nonostante i dolori muscolari, ora è ricoverato allo Spellanzani: positivi anche sei suoi connazionali. Aperta indagine epidemiologica Momenti di apprensione ad Ostia, dove in queste ultime ore è stato registrato un nuovo focolaio di Coronavirus: a risultare contagiati 7 cittadini stranieri originari del Bangladesh, adesso monitorati dalle autorità competenti. Tutto, stando a quanto ricostruito da Il Messaggero, ha avuto inzio alcuni giorni fa, quando un Bengalese impiegato in uno stabilimento balneare di Ostia è risultato positivo al morbo. L'uomo, che aveva continuato a presentarsi imperterrito a lavoro nonostante che presentasse alcuni sintomi dell'infezione (in particolare dei dolori muscolari), è stato ... Leggi su ilgiornale

