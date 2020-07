Belen e Gianmaria Antinolfi, parla la madre di lui: rivelazione sorprendente (Di sabato 18 luglio 2020) Belen Rodriguez, Dayane Mello e Gianmaria Antinolfi sono il triangolo dell’estate, ora la parola passa a Esmeralda la madre di lui. Il triangolo più scottante dell’estate non smette di far chiacchierare, dopo le dichiarazioni di Dayane Mello c’è qualcun’altro che ha qualcosa da dire sulla coppia su Belen Rodriguez e Gianmaria Atinolfi. Dopo la fine della coppia formata da Belen e Stefano, accusato di aver avuto una relazione con la collega e amica Alessia Marcuzzi, nonostante la smentita non tutti sono convinti delle loro parole. Belen e Gianmaria Antinolfi, è triangolo con Dayane? La showgirl argentina dopo la fine della sua relazione ... Leggi su chenews

Manuel_Real_Off : E se si innamorasse del piloto? A no.. ???? - zazoomblog : Belen e Gianmaria Antinolfi la madre di lui: Ho organizzato io la festa in cui è nato il loro legame -… - zazoomblog : Belen Gianmaria e Dayane Mello piccantissimo triangolo a Capri. Lui era preso poi è arrivata la Rodriguez e... Goss… - zazoomblog : Belen Gianmaria e Dayane Mello piccantissimo triangolo a Capri. Lui era preso poi è arrivata la Rodriguez e.… - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi ha lasciato Dayane Mello per Belen Rodriguez: parla mamma Esmeralda e gli amici di lui ??? ??? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Gianmaria Gianmaria Antinolfi, ecco chi è il nuovo (presunto) amore di Belén Rodriguez Vanity Fair Italia Belen Rodriguez e Antinolfi insieme: la mamma di lui rompe il silenzio

Ormai questo è il gossip del momento: Belen Rodriguez ha una nuova fiamma dopo Stefano De Martino. Lui chi è? L’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Difatti i due sono stati sorpresi dai fotografi del ...

Belen Rodriguez a Ibiza senza Antinolfi. E Stefano De Martino è sempre più lontano

L’estate di Belen Rodriguez è scandita dai ritmi del cuore. La bella showgirl argentina, come tutti sappiamo, sta vivendo dei tumulti non indifferenti a causa della fine della sua relazione sentimenta ...

Ormai questo è il gossip del momento: Belen Rodriguez ha una nuova fiamma dopo Stefano De Martino. Lui chi è? L’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Difatti i due sono stati sorpresi dai fotografi del ...L’estate di Belen Rodriguez è scandita dai ritmi del cuore. La bella showgirl argentina, come tutti sappiamo, sta vivendo dei tumulti non indifferenti a causa della fine della sua relazione sentimenta ...