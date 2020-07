Belen è a Ibiza con Santiago, ma nella villa questa estate non c’è la stessa felicità (Foto) (Di sabato 18 luglio 2020) Belen è già a Ibiza con Santiago e alcuni amici, quelli di sempre, i più cari, ma non ci sono tutti (Foto). nella grande villa in cui si è rifugiata per le sue vacanze non potrà esserci la stessa felicità della scorsa estate. Lei scrive “Calma” mentre mostra se stessa più bella che mai, nel suo abito aderente, con i capelli raccolti, lunghissimi, il profilo che incanta. E’ più magra che mai ma non preoccupa nessuno, mostra spesso il cibo che mangia, è chiaro che se ha perso peso non è per una dieta ma per il dolore che porta dentro. Va avanti e deve farlo ma per l’ennesima volta è delusa, ferita dallo stesso amore. Con lei ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Belen Rodriguez a Ibiza senza Antinolfi. E Stefano De Martino è sempre più lontano -