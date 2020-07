Belen-De Martino-Marcuzzi protagonisti del gossip estivo (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presunto triangolo che vede coinvolti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi impazza sui mezzi di informazione italiani: negli ultimi trenta giorni, infatti, le illazioni, i retroscena e le smentite sul flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno ottenuto complessivamente 6048 citazioni sui media.E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati, dal 16 giugno al 16 luglio, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L’estate di Belen Rodriguez è scandita dai ritmi del cuore. La bella showgirl argentina, come tutti sappiamo, sta vivendo dei tumulti non indifferenti a causa della fine della sua relazione sentimenta ...Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Secondo l'indiscrezione pubblicata dal settimanale Nuovo sembrerebbe di sì anche se al momento né dalla conduttrice né dal pugile noto come "King ...