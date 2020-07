Bari, ragazzino di 10 anni accoltella bambino di 8 per rubargli la bicicletta (Di sabato 18 luglio 2020) Una coltellata all'addome, per rubare la bicicletta, sferrata da un ragazzino di 10 anni ai danni di un bambino di 8 anni . L'incredibile aggressione non è avvenuata in qualche slums del terzo mondo, ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Bari, “bimbo di 8 anni finisce in ospedale: ragazzino di 10 anni voleva la sua bicicletta” - annamariamoscar : Bari, 'bimbo di 8 anni finisce in ospedale: ragazzino di 10 anni voleva la sua bicicletta' - Il Fatto Quotidiano??Se… - a70199617 : RT @fattoquotidiano: Bari, “bimbo di 8 anni finisce in ospedale: ragazzino di 10 anni voleva la sua bicicletta” - AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Bari, “bimbo di 8 anni finisce in ospedale: ragazzino di 10 anni voleva la sua bicicletta” - giovannaconfal4 : RT @fattoquotidiano: Bari, “bimbo di 8 anni finisce in ospedale: ragazzino di 10 anni voleva la sua bicicletta” -