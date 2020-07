Bari, il Consiglio di Stato boccia il ricorso per i gestori di Torre Quetta (Di sabato 18 luglio 2020) Bari - Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della società 'Il Veliero' contro il provvedimento del Tar Puglia che aveva confermato l'interdittiva antimafia e la revoca delle concessioni per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARI - Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della società «Il Veliero» contro il provvedimento del Tar Puglia che aveva confermato l’interdittiva antimafia e la revoca delle concessioni per l ...

