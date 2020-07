Bari-Carrarese 2-1, le pagelle dei galletti: Simeri e Di Cesare sugli scudi, positivo anche Costantino (Di sabato 18 luglio 2020) I peggiori Today Schiavone 5,5: Preferito a Bianco nel centrocampo a tre, probabilmente con il compito di tenere e giocare il pallone anche nei momenti più difficili della partita, a volte sembra ... Leggi su baritoday

Gazzetta_it : #SerieC #Playoff @Reggiana1919_IT e @sscalciobari in finale. Eliminate @NovaraChannel e @CarrareseCalcio - infoitsport : VIDEO HIGHLIGHTS Bari-Carrarese 2-1: tutti i GOL, playoff Serie C 2019/2020 - infoitsport : Play off Serie C, passa la Reggiana, out Novara. Bari e Carrarese ai supplementari - barinelpallone : Le pagelle di Bari-Carrarese: Di Cesare muro insormontabile, Scavone concreto... - CalcioWebPuglia : -