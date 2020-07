Bari, accoltellato a 7 anni perché non vuole prestare la sua bici (Di sabato 18 luglio 2020) In provincia di Bari un ragazzino di appena 10 anni ha accoltellato un bambino di 7 perché si è rifiutato di prestargli la bici Un bambino di 7 anni è stato accoltellato da un ragazzino di 10 dopo che si era rifiutato di prestargli la sua bici. L’assurdo episodio si è verificato a Conversano, in … L'articolo Bari, accoltellato a 7 anni perché non vuole prestare la sua bici proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

