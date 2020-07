Barcellona nel caos, Setien giustifica Messi: “Parole male interpretate” (Di sabato 18 luglio 2020) Le parole di Leo Messi fanno scalpore. La Pulce argentina non ha lesinato critiche durissime nei confronti del Barcellona, reo, a suo dire, di non essere competitivo, risultando troppo fragile persino per sfruttare l'esiguo vantaggio pre Covid in classifica nei confronti del Real Madrid. La vittoria della Liga da parte dei Blancos è stata un durissimo colpo per il club blaugrana, specialmente per il tecnico Quique Setien, messo in discussione per il suo operato e a forte rischio esonero.MALINTESOLo stesso Setien ha voluto comunque spiegare come tra lui e Messi non ci sia alcun problema. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Non mi sento assolutamente ferito dalle sue parole. Diciamo tutti cose che possono essere male interpretate. La frustrazione è ... Leggi su itasportpress

