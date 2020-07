Azzolina replica ai sindacati: “Organici e risorse ci sono. La scuola riapre il 14 settembre” (Di sabato 18 luglio 2020) La ministra Azzolina a Torino per un tavolo regionale sulla riapertura della scuola. La titolare del Miur: “Si riaperte il 14 settembre”. TORINO – Il tour della ministra Azzolina fa tappa a Torino dove c’è stato un incontro con gli esponenti regionali sula riapertura delle scuole. A margine del vertice la titolare del Miur si è fermata a parlare con i giornalisti ribadendo l’intenzione del Governo si far ritornare gli alunni nelle classi a settembre. “La scuola riapre il 14 – ha assicurato la ministra citata da La Stampa – gli organici e le risorse ci sono. E’ stato approvato il decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo lo stiamo trovando. Rassicuro famiglie e ... Leggi su newsmondo

