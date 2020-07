Azzolina, la ministra che ha tutti contro: «È perché sono donna e giovane. Andrò in tv per spiegare» (Di sabato 18 luglio 2020) Gli attacchi di Salvini, i malumori nel governo, i dubbi dei presidi. La ministra vuole rispondere colpo su colpo contro quella che considera una vera e propria campagna di disinformazione sulla scuola e contro di lei Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - Corriere : Azzolina, la ministra che ha tutti contro: «È perché sono donna e giovane. Andrò in tv per spiegare» - CarloCalenda : Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file… - Santy77135464 : RT @Corriere: Azzolina, la ministra che ha tutti contro: «È perché sono donna e giovane. Andrò in tv per spiegare» - thesimba_24 : RT @jacopo_iacoboni: La Cgil e i sindacati: 'A oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono' Azzolina promette: '… -